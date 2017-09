A prefeitura de Machadinho D’Oeste, iniciou no último dia 30 e concluiu hoje, 31/08 o pagamento de todos os servidores público municipais, e pelo Oitavo mês seguido, a prefeitura paga os servidores dentro do mês trabalhado, uma das bandeiras levantada pelo chefe do executivo municipal Leomar Patrício, durante a campanha, de que essa ação seria uma das missões frente à prefeitura, e agora está sendo cumprindo a risca.

Para o chefe do Executivo Municipal Leomar Patrício, essa é mais uma vitória da administração pública, que vem de encontro com o plano de governo e com o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. “O que é assegurado por lei, é que o salário seja pago até o dia 05 de cada mês, mas como os gastos estão sendo regulados e que a folha está dentro do orçamento, é justo reconhecermos o trabalho desses servidores, que fazem o que podem para que a máquina púbica não pare”. Frisou o prefeito.

De acordo com o Secretário Municipal de fazenda Albertino Ferreira, é uma determinação do prefeito, que os servidores recebam dentro do mês trabalhado. “O prefeito Leomar tem buscado meios, para que a prefeitura possa cumprir com esse papel, o de manter o pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado, sabemos que em muitos municípios e até em alguns estados a realidade não é essa, mas graças ao empenho do prefeito e sua equipe, pelo oitavo mês, os servidores estão recebendo dentro do mês trabalhado, isso é mais que uma justiça, é um reconhecimento pelos relevantes serviços que cada servidor tem prestado ao município”. Lembrou o Secretário.

O secretário informou que ao todo, 1.127 servidores receberam entre ontem (30/08) e hoje (31/08), com isso o movimento financeiro da cidade chega a R$2.730.000,00 (Dois Milhões, Setecentos e Trinta mil Reais). Fortalecendo a economia no comércio local e garantindo que os servidores mantenham suas contas em dia. Pontuou Albertino.

Mateus Andrade