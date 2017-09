A orientação é: “Não compre nada agora, aguardem!” Porque começa na próxima sexta-feira (08) o “Feirão Liquida Jaru”. A maior feira de liquidação da região acontece nos dias 08 e 09 de setembro, no Espaço Sara Decorações (Avenida JK, próximo a ponte do Rio Jaru).

O evento que é promovido pela Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, reúne empresas dos segmentos de alimentação, instituições de ensino, equipamentos e manutenção, decoração, concessionária, moda infantil, beleza feminina, confecções e calçados. Todas em um único lugar, com produtos que podem chegar a 90% de desconto.

De acordo com diretor de promoções e propaganda da ACIJ, Jefferson Luís, o objetivo da feira é fazer com as empresas vendam mais. Já para o consumidor é a oportunidade de comprar o objeto de desejo com um preço bem abaixo do convencional.

No dia 08, a feira começa as 14h00min horas e segue até as 21h00min, já no sábado dia 09 começa ás 09h00min com previsão de encerramento as 20h00min.

Programação

Durante a feira serão realizadas apresentações musicais pela escola Gerciel.

Na sexta-feira (08), acontece a Mostra de música com artistas regionais a partir das 20h00min horas. Já no sábado (09), haverá o Cinema Interativo, com apresentação de filmes de classificação livre, uma parceria entre ACIJ e Rádio Interativa.

Durante o evento, profissionais da Sala do Empreendedor da prefeitura de Jaru, irão esclarecer as dúvidas de quem quer ser tornar um micro-empreendedor.

O Instituto Kaizen, oferecerá dicas de saúde com profissionais, médicos, dentistas, fisioterapeuta, nutricionistas e terapeuta.

E os artesãos jaruenses farão exposição e vendas de artesanatos.

Empresas participantes

Unicesumar, Restaurante Pinguim, Americana Modas, Unopar, Jaru Arcondicionado, Don Juan, Gima, Sara Brazil, Manas Boutique, Ele e Ela,

Unopar, One Store Marissol Crielys, Essencially, Explosão Modas, A Favorita, Rô Modas, Casas Coimbra, Patrícia UP!, Manaim Colchões, Decore Ambientes, Espelho Meu Cosméticos, Shallom Modas