População do importante distrito de Porto Velho agora tem serviços cartoriais graças ao Posto Avançado

Moradores de União Bandeirantes não precisarão mais se deslocar para outras localidades para realizarem serviços cartoriais. Em reunião com Corregedor Geral do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Hiram Marques, o deputado Léo Moraes (PTB) solicitou um Posto Avançado de cartório no distrito.

“Sempre que necessitam realizar algum serviço cartorial, os moradores precisam se deslocar para Jacy- Paraná, cerca de 70 quilômetros de União de Bandeirantes. Queremos que eles realizem essas atividades no distrito. Na prática, a instalação do posto permite que a comunidade execute serviços como escrituras, reconhecimento de firmas, registro de nascimento, autenticações, entre outros. Espero que nossa solicitação seja atendida, pois vai facilitar muito a vida das pessoas”, explicou o deputado.

Léo Moraes também quer que outras providências sejam feitas em União Bandeirantes, entre elas, o deputado pretende, por meio de uma emenda parlamentar, solicitar uma máquina de Raios-X ou de ultrassonografia para o posto de saúde da região. A ideia é conversar com a Secretaria Municipal de Saúde, e por meio de parceria, fazer o pedido dos aparelhos.

“O atendimento na saúde pública é uma das dificuldades enfrentadas pela comunidade. Queremos ajudar no que for possível para mudar esta realidade. Pretendemos também melhorar o posto de saúde do distrito para que ele tenha estrutura, material e profissionais capacitados para assim funcionar 24 horas e atender os pacientes com mais conforto e dignidade”, concluiu o deputado Léo Moraes.