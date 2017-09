Cidade recebe serviços de drenagem, recapeamento e asfalto novo

Rolim de Moura se transforma num canteiro de obras, com a recuperação de asfalto, construção de galerias, melhorias em rede de drenagem, limpeza e encascalhamento de ruas. No último final de semana, o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB) vistoriou os serviços, que estão sendo executados pela prefeitura, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

Acompanhado do prefeito Luizão do Trento (PSDB), do senador Valdir Raupp (PMDB), dos deputados Cleiton Roque (PSB) e Só na Bença (PMDB), do

diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Ezequiel Neiva, do presidente da Câmara Municipal, Aldo Júlio (PMDB), Maurão acompanhou o andamento dos serviços. Parte deles é executada graças a uma emenda de sua autoria, de R$ 500 mil, para a compra de massa asfáltica para a recuperação de ruas e avenidas.

“Destinei esse recurso com a finalidade de recuperar o asfalto urbano de Rolim. O dinheiro foi aplicado na compra dos aglomerados, que estão sendo usinados pelo DER na Residência local do órgão, aqui no município e as obras estão em andamento, beneficiando a população”, explicou Maurão.

O primeiro ponto vistoriado foi a drenagem no cruzamento da Avenida Norte Sul com a Belo Horizonte. O serviço segue em ritmo acelerado e deverá acabar de vez com as inundações na região.

Em seguida, a comitiva se deslocou até o cruzamento das ruas Parnaíba e rua B, no bairro Cidade Alta, nas proximidades do presídio. Lá, com recursos do Governo, a empresa contratada executa obras de asfaltamento. “Aqui em Rolim, o Governo está assegurando 12 quilômetros de asfalto novo”, completou Neiva.

Luizão destacou que o apoio de todos que têm contribuído com o município, tem sido decisivo para assegurar a melhoria na infraestrutura da cidade. “Estamos buscando parcerias e construindo uma rede de apoio a Rolim de Moura, que está sendo decisiva para a recuperação do município”.

Raupp assegurou R$ 33 milhões no Orçamento da União para serem investidos em obras de infraestrutura do município, devendo garantir principalmente asfalto urbano.

A série de vistorias se encerrou na RO 479, na saída da cidade, onde está sendo construída uma galeria dupla, com previsão de conclusão dos trabalhos em aproximadamente 45 dias.