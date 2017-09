Nenhum participante acertou as seis dezenas da Mega-Sena de R$ 50 milhões de sábado (2), do concurso de número 1.964. Por isso, o prêmio acumulou e agora pode pagar até R$ 77 milhões no próximo sorteio a ser realizado em 6 de setembro, segundo a Caixa Econômica Federal. As dezenas foram sorteadas em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Veja os números:

02 – 27 – 32 – 36 – 48 – 50

De acordo com a Caixa, 119 apostadores acertaram a Quina (cinco números) e levarão R$ 32.635,32, cada um. Outros 7.880 apostadores acertaram a Quadra (quatro números) e ganharão R$ 704,06, cada.

Para jogar, o competidor deve marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por até oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

A aposta pode ser realizada sempre até as 19h do dia do concurso.