Dentre os procedimentos de Operação e Manutenção que garantem o funcionamento da Hidrelétrica Santo Antônio está um serviço que não é visto: as equipes de mergulhadores que inspecionam rotineiramente as estruturas que ficam submersas nas águas turvas do rio Madeira.

São duas equipes que fazem serviços rotineiros e eventuais de inspeção nas grades de tomada d’água das turbinas para verificar se não há sedimentos ou madeiras atrapalhando a geração de energia, em mergulhos de até 40 metros abaixo da superfície.

Outro trabalho importante executado pelos mergulhadores é a inspeção nas grades do Log Boom assim como a limpeza e manutenção nesta estrutura, que são os cordões de boias que conduzem as galhadas e troncos para o vertedouro específico, permitindo que esse material siga o fluxo natural do rio.

Para a execução destas atividades são seguidas todas as normas estabelecidas pela Diretoria de Costas e Portos da Marinha – DPV, Ministério do Trabalho e Emprego e procedimentos internos de segurança da Santo Antônio Energia.

Antes de cada mergulho, o técnico realiza um check-list com o supervisor de mergulho e a equipe para se certificar todos os equipamentos, como o sistema de captação de áudio e vídeo, compressor de ar, cilindros de ar comprimido, etc., estão funcionando corretamente.

Santo Antônio Energia

É a concessionária responsável pela construção e operação da Hidrelétrica Santo Antônio, localizada no rio Madeira, em Porto Velho (RO), e pela comercialização da energia gerada. Quarta maior geradora hídrica do país, a Hidrelétrica Santo Antônio se consolida como a Nº 1 em sustentabilidade, de acordo com avaliação da International Hydropower Association (IHA), organização sem fins lucrativos, fundada há quase 20 anos com o suporte da Unesco, e que atesta a sustentabilidade de empreendimentos hidrelétricos.

Assessoria Comunicação Corporativa – Porto Velho

Carla Nascentes –