“A Cooperativa consolida seus 16 anos neste mês de Setembro.”

Inaugurou no último dia 04 de setembro no distrito de Rio Branco (pertencente ao município de Campo Novo de Rondônia) o décimo posto de atendimento do Sicoob Vale do Jamari. Em uma breve cerimonia de inauguração, moradores da região, autoridades politicas e militares, colaboradores e membros do Conselho Administrativo/Fiscal da Cooperativa, participaram do corte do laço e do descerramento da placa de inauguração do PA 10 Sicoob Vale do Jamari.

Durante o ano de 2017, o Sicoob Vale do Jamari inaugurou dois novos postos de atendimento. Além deste, em Julho/2017 o PA 11 foi inaugurado no IG Shopping em Ariquemes, o que demonstra a evolução da Cooperativa na região. “SICOOB Vale do Jamari não tem crise. Os números desde o ano de 2016 só mostram crescimento. E é isso que nossa região nos proporciona: evolução”, afirma o Vice Presidente – Andrecsandro Lemos de Miranda.

O distrito de Rio Branco fica localizado há 30KM do município de Buritis (local onde é localizada a sede da cooperativa). Os moradores da região entusiasmados comemoraram a comodidade e a segurança de ter uma instituição financeira dentro do distrito. “Eu fico muito emocionado porque ninguém acreditava que merecíamos o Sicoob aqui e eles acreditaram e trouxeram. Estamos muito felizes mesmo”, garantiu o Cooperado José Ozéias Ferreira.

Para o Gerente do PA (Posto de Atendimento) a chegada do Sicoob no distrito é de suma importância principalmente para segurança e melhora na qualidade de vida dos moradores. “O cooperativismo continua sendo o melhor caminho para o desenvolvimento das pessoas. É nisso que acreditamos e dedicamos todos os nossos esforços para que esse dia acontecesse”, disse Cosme Oliveira Santos – Gerente do PA.

O novo posto de atendimento do Sicoob Vale do Jamari funcionará de segunda a sexta-feira das 08h às 13h com atendimento exclusivo para Cooperados. No próximo dia 26 de Setembro a Cooperativa comemora seus 16 anos de consolidação no Vale do Jamari. Para o Presidente da cooperativa este é um momento importante para “As pessoas precisam da nossa Cooperativa para cuidar de suas transações financeiras com segurança e nós temos as ferramentas certas para isso. O Sicoob Vale do Jamari está evoluindo para ser cada vez mais parceiro dos cooperados”, finalizou o Presidente do Conselho de Administração Elias Alves Pereira.

Keila Alves