A assessoria do Ministério Público de Rondônia (MP/RO) confirmou a prisão do ex-deputado estadual Marcos Donadon, nesta sexta-feira, 8, em Porto Velho.

Conforme o comunicado, a prisão aconteceu durante operação conjunta integrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público e pela Polícia Federal, ambas de Rondônia.

A assessoria não revelou os detalhes da prisão, tal como local e horário. Marcos Donadon tinha como base eleitoral a região Cone Sul de Rondônia.

Em março de 2016, com base no atual entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o MP/RO requereu e obteve a expedição de mandados de prisão definitiva em desfavor dos condenados na operação “Dominó”, sendo deflagrada a Operação “Hefesto” para os cumprimentos.

Em abril de 2017, após intensas buscas, o GAECO localizou e efetuou a prisão da ex-deputada Ellen Ruth Cantanhede Salles Rosa, prosseguindo as diligências, em conjunto com a Polícia Federal, em relação ao foragido Marcos Donadon.

OPERAÇÃO DOMINÓ

A operação “Dominó” foi deflagrada em 2006 para investigar desvios na Assembleia Legislativa de Rondônia e culminou na prisão de 20 pessoas ligadas aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Estima-se que R$ 70 milhões foram desviados em contratos fraudulentos. Os acusados foram julgados em 2008, mas recorreram do processo, adiando a execução provisória condenatória expedida pelo TJ-RO.

Texto: Extra de Rondônia

Informações: Assessoria do MP/RO