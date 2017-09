O vereador Renato César Morari (PPS) visitou a escola Francisca Duran Costa na tarde desta terça-feira (05/09) e atendendo ao pedido da diretora da escola Maria de Lourdes Saldanha e entregou doações de bolas de vôlei, rede e uma bomba para encher as bolas.

Segundo a diretora, a escola não possui este material para os alunos se divertirem nas aulas de educação física então a mesma procurou o vereador Delegado Morari e pediu a ele esta ajuda, então sem pensar duas vezes Morari realizou a doação destas bolas para as crianças se divertirem.

“A educação é o futuro do Brasil”, ressaltou o vereador preocupado com futuro das crianças e alunos e se dispôs a ajudar sempre que for possível, os alunos ficaram gratos ao Delegado Morari pela doação e a diretora agradeceu ao vereador pela força no qual vem dando a esta escola, não só a escola Duran como também outras escolas públicas municipais.