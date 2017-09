Emenda individual do deputado garantiu a 1ª Feira do Artesanato e o maior Festival de Praia de água doce do Cone Sul do estado de Rondônia…

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) esteve no município de Pimenteiras do Oeste na noite desta sexta-feira (08) inaugurando juntamente com o prefeito Olvindo Luiz Donde (PDT) a 1ª feira de Artesanato e participando da abertura do 27ª Festival de Praia do município. Os recursos para as realização do evento é emenda individual do deputado no valor de R$ 80 mil, que foi destinado para prefeitura.

O secretário de turismo Carlos Rogério Rodrigues disse que o evento é oriundo do município e uma forte atração turística do município e do Cone Sul do Estado de Rondônia, e conta com atividades esportivas e o concurso Garota Verão e a feira do artesanato, bandas nacionais, grupos de forró e bandas regionais, comidas típicas da região.

O prefeito Vino, em seu discurso garantiu que irá reativar um dos eventos mais prestigiados do município o Festival de Praia.Na oportunidade ele anunciou que todo ano será realizada a feira de artesanato junto com o evento do festival de praia. “Estamos reunindo todos os esforços para resgatar esse evento cultural na nossa cidade. Além de garantir lazer e entretenimento para a nossa população, o festival e a feira de artesanato também atrai visitantes, turistas e movimentando a nossa economia”, enfatizou o prefeito.

O evento reuniu dezenas de artesões no estande localizado no festival de praia na beira do Rio Guaporé em Pimenteiras. A 1ª feira de artesanato, que contou com a participação de artesãos de toda a região.

Segundo o deputado Luizinho Goebel, o local também serviu como um atrativo turístico onde as pessoas, inclusive de outros municípios, estão visitando os estandes e levando lembranças de Pimenteiras. Para o parlamentar é importante também a participação dos artesãos em eventos como o Festival de Praia, entre outros eventos que ocorrem no município de Pimenteiras, frisou Goebel.

AUTOR E FOTOS: WILMER G. BORGES