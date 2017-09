Está em processo de análise do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão o pedido do concurso da Fundação Nacional da Saúde (Funasa) para o preenchimento de 459 vagas em todo o Brasil.

As vagas serão para níveis médio e superior de ensino. Para quem possui nível médio, a expectativa é de que a seleção conte com oportunidades para a carreira de agente administrativo. Neste caso, a remuneração é de R$ 3.710,48, já com o auxílio-alimentação de R$ 458.

Para nível superior os cargos serão para administrador, arquiteto, bioquímico, contador, economista, engenheiro, geólogo, engenheiro agrônomo, farmacêutico-bioquímico e pedagogo todos com salários iniciais de R$ 5.242,27, contando com o benefício.

Em 2009, a Funasa abriu um concurso para efetivos e selecionou 411 profissionais de níveis médio e superior.