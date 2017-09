Com apoio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), o artista plástico Mikéliton Alves apresenta, em outubro, a Exposição Coração Portovelhense, com pinturas e ilustrações em homenagem à capital.

A apresentação das obras será realizada no Porto Velho Shopping, a partir do dia 1º de outubro até o dia 17. As imagens estarão expostas simultaneamente, em dez pontos de ônibus da cidade e serão utilizadas de forma permanente no material de promoção ao turismo divulgado pela Setur.

O acervo é composto de peças feitas a óleo e ilustrações digitais que apresentam o cotidiano das ruas, praças e bairros da cidade, instigando os visitantes a perceber a cidade de uma forma mais colorida e lúdica.