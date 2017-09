​​​​​​​Obra sofreu pequeno atraso porque foi preciso eliminar esgotos sanitários clandestinos lançados no sistema de drenagem.

A partir da próxima semana a prefeitura de Porto Velho iniciará o asfaltamento da rua Duque de Caxias, que está sendo alargada no trecho entre avenida Jorge Teixeira e rua Tenreiro Aranha, na região central da cidade. O trabalho feito pela Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Suop) é realizado com recursos próprios do município.

O subsecretário de Obras e Pavimentação, Tiago Beber (Suop) disse que a obra era para estar mais adiantada, mas sofreu um pequeno atraso devido à necessidade de retirar tubulações de esgotamento sanitário que muitos moradores lançavam clandestinamente no sistema de drenagem.

A obra foi lançada no dia sete de agosto pelo prefeito dr Hildon Chaves e iniciada no dia seguinte. Na ocasião, ele afirmou que o objetivo de sua gestão é transformar a Duque de Caxias em uma via expressa, inclusive com sinalização semafórica diferenciada para desafogar o trânsito nas avenidas Carlos Gomes e Pinheiro Machado, já que a via em obra continuará com mão dupla.

Inicialmente a previsão era de que os trabalhos seriam finalizados em 45 dias, mas com o atraso sofrido Beber acredita que vai se estender um pouco mais. “Se o tempo colaborar acreditamos que levaremos mais trinta dias para concluir o serviço, totalizando 60 dias desde o início da obra”, afirmou o subsecretário.

Beber acrescentou que o preparo de base nas proximidades da rua Tenreiro Aranha, por onde iniciará a pavimentação, será finalizado ainda esta semana e seguirá para os demais trechos até chegar na avenida Jorge Teixeira. Após aplicar o asfalto a prefeitura ainda vai construir meio-fio e sarjeta. “Além da parte duplicada vamos recapear o restante da rua”, declarou.

Em parceria com a prefeitura, a Companhia de Água e Esgotos de Rondônia (Caerd) faz a religação dos canos que levam água para as residências e que foram afetados pela obra de duplicação da via. Quando ficar pronta, a Duque de Caxias passará de oito para 13 metros de largura.