lém da pesada derrota sofrida pela Juventus ao Barcelona por 3 a 0, pela Liga dos Campeões, o atacante Higuaín ainda perdeu a compostura ao ser substituído, aos 41 minutos do segundo tempo da partida. Com passagem pelo rival Real Madrid, o argentino ouviu xingamentos e vaias vindos da arquibancada do Camp Nou e respondeu fazendo um gesto obsceno em direção aos torcedores.

O fato ganhou bastante repercussão na mídia europeia, com críticas ao jogador da Juventus. Assim, é possível que a Uefa busque as imagens e pode punir Higuaín pela atitude na partida. Na última semana, a Fifa abriu uma investigação sobre Dele Alli por uma situação parecida em jogo da Inglaterra pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, o jogador inglês disse que foi apenas uma brincadeira com seu companheiro de equipe.