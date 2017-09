O Ji-Paraná apresenta nesta quarta-feira, a partir das 10 horas (horário de Rondônia), seu treinador para o Campeonato Rondoniense 2018. A informação é do diretor de futebol do Galo da BR, José Carlos, que confirmou o evento no Hotel Londrina.

O nome é mantido em sigilo pela diretoria do Galo da BR, mas, de acordo com José Carlos, o treinador já chegou a trabalhar no Estado. “No final de semana ele já vai estar em Cáceres assistindo um jogo do Cacerense e no domingo ele deve chegar em São Paulo para assistir alguns jogos atrás de jogadores nas posições em que a gente está carente. Ele vai ficar uns 20 dias em São Paulo e depois vai ao Rio de Janeiro”, destacou.

Maior campeão do Estado, com nove títulos (1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 e 2012), o Ji-Paraná ficou com a sétima posição no Estadual deste ano.