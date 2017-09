O Prêmio Boas Ideias é promovido pelo governo de Rondônia e está na quarta edição.

A coordenação do Prêmio Boas Ideias, que oferece R$ 27 mil aos vencedores, anunciou, nesta terça-feira (12), que as inscrições foram prorrogadas até a próxima segunda-feira (25). A modificação foi decidida para que a população, que concorre pela primeira vez do certame, tenha mais tempo para se inscrever.

O Prêmio Boas Ideias é promovido pelo governo de Rondônia e está na quarta edição. Foi criado para valorizar os servidores públicos por sua contribuição com projetos relacionados à inovação da gestão pública.

Neste ano, os servidores concorrem com projetos voltados para o tema Comunicação Interna. A proposta é fazer com que notícias sobre realizações do próprio governo tenham fluxo melhor dentro das repartições oficiais.

Para a categoria População, o tema é . É a oportunidade para que qualquer pessoa, com 18 anos ou mais, apresente projetos inovadores e viáveis para tornar a cidade mais segura.

As inscrições podem ser feitas através do endereço www.boasideias.ro.gov.br. O processo é simplificado e rápido, mas é preciso obedecer a todas orientações apresentadas.

A seleção dos projetos será feita em duas etapas, sendo que uma é a avaliação técnica.

As 10 ideias finalistas serão submetidas a votação pública no site www.boasideias.ro.gov.br, de 16 a 30 de novembro deste ano. A entrega dos prêmios acontece em dezembro.

A premiação terá os seguintes valores: 1º lugar – R$ 13 mil, 2º lugar: R$ 8 mil e 3º lugar: R$ 6 mil.

O governador Confúcio Moura, idealizador do prêmio, entregou a realização à Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos (Seae).

A realização do prêmio, conforme Confúcio, é uma demonstração de que o governante precisa das ideias da população para promover as melhorias na gestão.

Sobre a categoria Servidor Público, o governador destacou que os governantes que o antecederam fizeram muito, deixaram ideias muito boas, que acabaram esquecidas. Ao referir-se à categoria que envolve a participação popular, o governador acentuou que os esforços de todos os governos para garantir segurança pública não são suficientes. Ele acrescentou que as propostas vindas do povo serão úteis.

Além de defender um novo formato na política para que a confiança do povo seja restabelecida, Confúcio Moura diz que as nações se reinventam e crescem após desastres naturais e guerras. “Não estamos nesta situação, mas é o momento de encontrar novas alternativas e, nós, do Norte, podemos contribuir”, propõe.