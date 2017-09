Uma das bandeiras do mandato parlamentar do deputado federal Lúcio Mosquini (PMDB-RO) o IFRO (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia) teve seu status elevado no município de Jaru.

De Campus Avançado o IFRO/Jaru passou a se tornar um Campus, e a partir de agora está apto a receber cursos superiores, entre os quais o de Medicina Veterinária. A Portaria 1.053, que alterou a nomenclatura do Campus Avançado Jaru do IFRO para Campus, foi publicada no último dia 5 de setembro depois de intensa articulação de Mosquini junto ao Ministério da Educação.

“Essa grande conquista para Jaru e região é fruto da dedicação do Reitor Uberlando Tiburtino Leite e do Diretor-Geral Renato Delmonico, junto à nossa ação parlamentar perante o Ministro da Educação Mendonça Filho, que esteve em Jaru no dia 23 de março. O importante é que a partir de agora podemos dizer orgulhosamente que a unidade se chama Campus Jaru.”, comemorou Mosquini.

Vencida essa etapa de elevação de Campus Avançado para Campus, o próximo passo é a implantação de cursos superiores, como Medicina Veterinária. Mosquini afirmou que “os cursos estão muito próximos de tornarem realidade e serão fundamentais para impulsionar a economia de toda a região e qualificar os nossos jovens para o mercado de trabalho”.

No próximo mês de outubro Romero Portella Raposo Filho, da Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológicas), estará em Jaru para as primeiras tratativas para a implantação do curso de Medicina Veterinária.

Sobre o IFRO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia é uma instituição de ensino superior e técnica brasileira, sediada em Rondônia.

O Campus Jaru está sediado em uma área de 49 mil m², sendo a construção da primeira etapa realizada em 330 m², com bloco administrativo e salas de aula. Esta é a nona unidade do IFRO no Estado, sendo sua implantação iniciada em 2012, através do polo de educação a distância. A partir de agora a unidade do IFRO em Jaru terá uma estrutura maior, com 70 docentes e 45 técnicos.

“Desde o primeiro dia de meu mandato tenho atuado em Brasília para a expansão do IFRO em Jaru. No mês de março recebemos o Ministro da Educação Mendonça Filho, que assinou a Ordem de Serviço para a construção do campus do IFRO. Eu atuei para conseguir a liberação dos recursos da ordem de 5 milhões de reais para a obra, que está na segunda etapa de construção – o prédio terá ao todo 12 salas de aula”, destacou Mosquini.

Assessoria de Comunicação do deputado federal Lúcio Mosquini