Uma adolescente de Rio Pardo foi a vencedora da Musa do 26º Interdistrital de Esportes

O prefeito dr Hildon Chaves, juntamente com a primeira-dama Ieda Chaves, participaram da escolha da Musa do 26º Interdistrital, realizada na noite da última sexta-feira (15), na quadra de esportes da escola Castelo Branco como parte do ciclo de eventos organizados pela Secretaria Municipal de Espore e Lazer (Semes), com apoio de parceiros da iniciativa privada.

Na oportunidade o prefeito destacou a importância dos jogos para movimentar os distritos de Porto Velho. “´Um campeonato muito importante, pois não ficou somente em Porto Velho, ou seja, reuniu todos os atletas dos distritos. Quanto a musa, essas meninas estão tendo uma oportunidade de, além de entretenimento, pode concorrer a bolsa de estudo, o que vai ser um marco pra vida delas”, disse dr Hildon, afirmando ainda que “em em 2018 o Interdistrital será ainda maior”.

Presidido pela primeira-dama Ieda Chaves, o corpo de jurados escolheu a candidata de Rio Pardo, Ana Cláudia Soares, como a Musa Interdistrital 2017, que ganhou uma bolsa de ensino superior à distância. A musa de Nazaré, Caroline Silva Tavares, ficou em segundo e em terceiro Katrynne Camelo Nogueira de Nova Califórnia. Por decisão de primeira-dama, Caroline também ganhou a bolsa integral de estudos de ensino superior e a terceira ficou a com passagem ida e volta para qualquer lugar do Brasil.

SEMES

A secretária da Semes, Ivonete Gomes agradeceu mais uma vez a confiança do prefeito Hildon Chaves; da primeira-dama Ieda Chaves, e o apoio dos colegas secretários Antônio Ocampo (Funcultural), Wellen Prestes (Semusb) e Luiz Fernando Martins (chefia de gabinete do prefeito). O ex-senador e presidente estadual do PSDB, Expedito Junior, também prestigiou o evento.

O 26º Interdistrital de Esporte se encerrou no sábado, 16, com a disputa pelo primeiro, segundo e terceiro lugares das equipes femininas e masculinas.

Fonte: Semes