A Ancar Ivanhoe, uma das cinco maiores empreendedoras e administradoras de shoppings do país, ganhou na última quarta-feira, 13 de setembro, quatro troféus da edição de 2017 do Prêmio Abrasce, da Associação Brasileira de Shopping Centers, com os shoppings Pantanal, Iguatemi Porto Alegre, Botafogo Praia e Conjunto Nacional. A premiação aconteceu no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, e contou com executivos e principais players da indústria. O objetivo da premiação é reconhecer e incentivar projetos desenvolvidos por shopping centers filiados à Abrasce e reforçar o papel de agente transformador da realidade social, ambiental e econômica do país em que cada shopping se insere.

O destaque da noite foi o Ouro do Pantanal Shopping na categoria Melhor Shopping para Trabalhar. O empreendimento foi eleito graças a sua performance na pesquisa do Instituto Great Place To Work, em que avalia o clima organizacional através de índices como valorização do funcionário, qualidade de vida, participação do time nas tomadas de decisão e premiações. O Botafogo Praia, também do grupo Ancar Ivanhoe, levou o Bronze na mesma categoria, evidenciando que os valores e cultura são pilares sólidos e fundamentais para o reconhecimento.

Para Leia Cardoso, gerente corporativa de Recursos Humanos da Ancar Ivanhoe, o segredo para o sucesso está na valorização das relações humanas acima de tudo. “Estas conquistas são reflexo de um trabalho que acredita que pessoas motivadas e felizes transformam os ambientes e geram resultados de alta performance”, completa.

Além destes reconhecimentos, a Ancar Ivanhoe ainda levou Prata na categoria Expansão e Revitalização com a expansão do Shopping Iguatemi Porto Alegre realizada em abril de 2016. De cara nova, o shopping passou a oferecer ainda mais conveniência, serviços e experiência para seus clientes com o lançamento de espaços corporativos totalmente integrados ao empreendimento. A marca criou a torre Iguatemi Business e os Escritórios Boutiques, adequando o shopping às principais tendências da indústria e transformando-o em um complexo multiuso.

O Conjunto Nacional também foi premiado. A campanha ‘45 anos, 45 carros’ foi selecionada como Bronze em meio a mais de 200 projetos inscritos na categoria Campanhas Institucionais. A ação celebrou o aniversário do primeiro shopping do Distrito Federal e o segundo do Brasil, ao sortear 45 veículos de passeio sorteados semanalmente para o público. Realizada entre maio e dezembro de 2016, o Conjunto Nacional a ação durou 219 dias, contou com 81 mil participantes e emitiu mais de 430 mil cupons no período.

Além das premiações, a empreendedora ainda foi finalista com o Rio Design Barra, shopping administrado pela rede, com a campanha institucional ‘Rio + Design + Malika Favre’. O shopping, por meio de pesquisas, identificou que precisava trazer o DNA da marca para a comunicação do empreendimento e encontrou a solução na artista plástica francesa, Malika Favre, reconhecida por seu estilo único e ousado. Os traços marcantes da artista passaram a permear toda a comunicação do empreendimento – desde comunicados simples até campanhas inteiras – tornado a linha editorial institucional da marca em verdadeiras obras de arte.

Os reconhecimentos foram recebidos com entusiasmo pela Ancar Ivanhoe. “É muito gratificante sermos finalistas com projetos que reforçam nosso pioneirismo e comprometimento em fazer com que cada shopping encante as milhões de pessoas que passam por nossos equipamentos anualmente” se orgulha Evandro Ferrer, CEO da Ancar Ivanhoe.

Pioneira no setor de shopping centers, a Ancar Ivanhoe é uma das líderes do mercado, com mais de 40 anos de atuação. Sua história teve início na década de 70, quando ingressou na indústria como uma das responsáveis pelo desenvolvimento do segundo shopping construído no Brasil: o Conjunto Nacional Brasília. Em 2006, associou-se à canadense Ivanhoe Cambridge, líder global de serviços imobiliários, e continuou sua trajetória em constante expansão. Após 10 anos dessa parceria de sucesso, a Ancar Ivanhoe tornou-se uma das cinco maiores empreendedoras e administradoras de shopping center do Brasil, presente nas cinco regiões do país, com 22 empreendimentos em seu portfólio, entre shoppings em operação e em desenvolvimento. Para mais informações, acesse www.ancarivanhoe.com.br.

