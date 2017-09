​​​​​​​O parlamentar ressaltou a importância da capacitação desses profissionais para atenderem os pacientes.

O deputado Cleiton Roque (PSB) indicou ao governo do Estado para que, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) sejam solicitados Seminários Regionais de capacitação de servidores para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

Segundo o parlamentar o pedido visa o cumprimento da Lei 10.216/01 que direciona o atendimento da Rede Psicossocial do Sistema Único de Saúde (SUS) para ser exercida, através do Caps. “Nós precisamos de seminários, porque esse é um tratamento delicado e que requer pessoas especializadas para atender o público de acordo com a sua necessidade”.

Cleiton Roque relembrou que os Centros de Atenção foram criados para ressocializar pessoas com necessidades psicossociais como usuários de drogas, problemas com álcool e outros tipos de doenças psicológicas que atingem a maior parte das pessoas. Eles oferecem consultas, medicamentos e atendimento com profissionais como psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais.

Roque informa que a proposta é para cumprir não só a lei como também a própria Constituição Federal de 1988, nos capítulos que tratam das questões sociais e da saúde.