O Aplicativo Banco da Amazônia Simulador do FNO está disponível aos empreendedores clientes ou não clientes e permite que seus usuários conheçam as linhas do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte

(FNO), fazendo simulações para os mais diversos segmentos da economia – comércio, serviços, indústria, agronegócio, inovação tecnológica, reflorestamento e agricultura familiar.

Este aplicativo está disponível para as plataformas IOs e Android para implantação em smartphones e tablets e apresenta uma estrutura simples e prática para que o usuário faça suas simulações de crédito, conforme explica o

diretor de Infraestrutura de Negócios do Banco da Amazônia, Valdecir Tose.

“Além de simular as parcelas, o empreendedor cliente ou não cliente poderá enviar uma proposta simplificada para que o nosso gerente mais próximo possa realizar o contato e agilizar o acesso ao crédito abreviando os caminhos

para atingir os objetivos do empreendedor”, informou o diretor.

Valdecir Tose acrescenta que o aplicativo permitirá ao empreendedor avaliar com detalhamento sobre o investimento ou o capital de giro que precisa para seu negócio. “O usuário poderá comparar a realidade do mercado financeiro, verificando a economia que terá ao realizar um financiamento de FNO e, assim, não recorrer aos juros mais altos de mercado. Os juros do FNO são fixos durante todo o contrato, não possuem indexador de correção monetária, as taxas variam de 5,5% ao ano a 12,95% ao ano e com prazos adequados a necessidade do negócio”, explicou.

Além do aplicativo o simulador também está disponível no site:

http://www.bancoamazonia.com.br/index.php/fno-simulador.

Eliminação de distâncias

De acordo com o gerente de Pessoas Físicas e Agronegócio, Misael Moreno, esse APP já era bastante esperado pela rede de agências do Banco e pelos investidores. “Esse simulador veio aproximar distâncias, pois permite que o

usuário tire suas dúvidas de maneira prática, a partir do seu próprio smartphone, ainda mais na Região Amazônica que possui dimensões continentais”, lembrou.

“Com o Mobile Banking, o aplicativo Terras para análise socioambiental e agora com o Simulador do FNO, o Banco da Amazônia dá mais um passo em direção ao mundo financeiro digital e inicia um processo amplo de investimentos para levar as linhas de financiamento de fomento para todos de forma ágil e simples”, explicita o diretor Valdecir Tose.