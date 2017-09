A equipe da vereadora Cristiane Lopes (PP) está visitando o bairro Nacional, na zona Norte da capital e verificando as principais necessidades da comunidade. Entre os pedidos de providências já feitos para o bairro estão: a regularização da iluminação pública da Avenida Farqhuar, próximo a Estrada do Belmont, em uma das entradas do bairro, solicitação de drenagem e recapeamento.

A Estrada do Canil, as ruas Antônio Nogueira, 19 de outubro, Vilhena, Esperança, Mato Verde, Professor Nininho, Canhoto da Paraíba, Saldanha, Barra Mansa, Canaã, Norte Colina, Japurá, Joari, Capão Bonito, Filipinas, entre outras. Além das travessas: Carazinho, Israel, São Francisco e Campo do Poeirão, foram algumas das ruas já visitadas pela equipe.

Já na sua caminhada pelo bairro, durante a campanha, a vereadora constatou alguns dos problemas enfrentados pela população. “Entre as principais reclamações dos moradores estão a falta de manutenção do asfalto e de drenagem em algumas ruas. E a iluminação da Avenida Farqhuar, próximo a Estrada do Belmont, onde será preciso a instalação do posteamento. Lá os moradores reclamam da falta de segurança”, reforça Cristiane Lopes.

Os pedidos de providência já estão sendo protocolados e serão encaminhados para as secretarias responsáveis. “Vou acompanhar para que esses pedidos sejam respondidos no prazo certo e atendidos com a maior brevidade possível. A comunidade do bairro Nacional merece essas melhorias”, destaca a vereadora.