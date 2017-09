O vereador Márcio Oliveira voltou a cobrar da secretaria municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos (Semisb) a construção de uma ponte ou instalação de tubos armco sobre o córrego situado na ligação das ruas Gênova e Monte Santo no bairro Nova Floresta.

A reivindicação do vereador, via Câmara Municipal, foi feita em março passado, inclusive foi até ao secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos (Semisb), Tiago Beber, no final de junho com o pleito, que na ocasião explicou que a prefeitura tinha encomenda feita, estando prestes a receber, de tubos armco, e que existiam 30 pontos da cidade que receberiam a colocação desses tubos. Pedro Beber comprometeu-se a estudar com sua equipe a possibilidade do local solicitado pelo vereador – ligação das ruas Gênova e Monte Santo, no bairro Nova Floresta – ser contemplado.

No entanto, segundo o vereador, até o momento a solicitação não foi atendida, como também não recebeu nenhuma informação da Semisb quanto à questão, enquanto a população continua clamando pela ponte ou a colocação dos tubos para oferecer segurança para quem precisa todos os dias atravessar o córrego. Uma pequena obra de importância fundamental para a população daquela região.

Márcio Oliveira voltou a ressaltar que de acordo com informação dos moradores , todos os dias, inúmeros estudantes, na maioria crianças, e trabalhadores que moram na região, precisam fazer a travessia do local , o que traz um grande risco para eles pois a travessia é feita sobre uma “pinguela” formada de dois pedaços de madeira. “Estamos cobrando e os moradores esperando que a Semisb faça sua parte”, disse o vereador.

