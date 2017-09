Governador em exercício acenou com a possibilidade de atender ao pleito

O governador em exercício, Maurão de Carvalho (PMDB), recebeu o pedido do prefeito de Cerejeiras, no Cone Sul do Estado, Airton Gomes (PP), para que a cidade receba dez quilômetros de asfalto urbano e drenagem, melhorando a infraestrutura urbana.

O prefeito disse que Cerejeiras precisa de recursos para fazer esse novo trecho de asfalto urbano, já que o orçamento municipal não é suficiente para realizar uma obra desse porte.

“Esse apoio aos municípios é um compromisso do Governo, que tem liberado as emendas parlamentares, realizando ações e alocado recursos para as prefeituras executem obras e serviços”, destacou Maurão.

Airton Gomes agradeceu pelo apoio e disse que a população de Cerejeiras conta com o serviço do Estado para receber mais esse benefício. “O Governo sempre tem nos apoiado e mais uma vez iremos ser beneficiados com essa parceria”, completou.

Maurão encaminhou o pedido para que o Departamento de Estradas de Rodagens (DER) estude a possibilidade de incluir na previsão de investimentos para o orçamento de 2018.