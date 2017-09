Após receber nota máxima (5) na avaliação realizada pela CAPS/MEC, o Senac Esplanada acaba de ser credenciado através da Portaria nº 869, de 11 de agosto de 2017 para a oferta de cursos de graduação pela modalidade de educação a distância.

Para que essa conquista institucional fosse possível, o polo regional seguiu rigorosamente os critérios para o processo de credenciamento, desde os cuidados com a acessibilidade até a infraestrutura adequada para realização dos cursos como: recursos e aparatos tecnológicos, ambientes pedagógicos adequados, além de equipes técnica e gerencial devidamente capacitas.

Com esse credenciamento, já no primeiro semestre de 2018, a instituição estará oferecendo o curso de Tecnologia em Marketing, cujos registros de interesse para o processo seletivo, já se encontram abertos no período de 25/09/2017 até 02/03/2018, através do portal www.ead.senac.br.

Com a oferta de cursos de graduação, o Senac completa o ciclo de ofertas, que vai desde cursos de capacitação, cursos técnicos e de pós-graduação.

Neste sentido, nossos clientes terão no Senac a oportunidade de construir o seu itinerário formativo, a partir do nível elementar à pós-graduação.

Os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pelo o Senac Esplanada tem a chancela do Centro Universitário do Senac de São Paulo, referência em qualidade de ensino superior e pós-graduação, reconhecido nacional e internacionalmente.

Ao estudar no Senac, a população brasileira tem a segurança de estar estudando numa instituição sólida com mais de 70 anos de existência, que faz educação por missão e não por aventura.

Fonte: Senac Rondônia