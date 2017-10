Em busca de conhecimento, mais de 400 pessoas, entre empresários, empreendedores, pessoas que desempenham funções de direção e gerenciais, acadêmicos e estudantes do Instituto Federal de Rondônia – IFRO, participaram na noite da ultima terça-feira (03), de uma palestra com o tema: “Como se tornar o profissional desejado por todas as empresas”, de Amauri Crozariolli, um dos facilitadores mais conceituados do Brasil.

O evento promovido pela Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, faz parte do calendário de capacitação anual da entidade e mais uma vez foi sucesso de público.

De um jeito descontraído, com paródias e interagindo com os participantes, Amauri, falou por cerca de 2 horas seguidas sobre o que o profissional precisa ter para ser cobiçado e desejado por todas as empresas.

“A palestra foi mais um dos eventos realizados pela ACIJ, com o objetivo de motivar o colaborador, porque entendemos que a capacitação pessoal é fundamental para o bom desempenho da função”, explicou o presidente da ACIJ, Ednilso Oliveira.