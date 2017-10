Foram adquiridos 17 kits biométricos pelo IICC para contemplar 14 municípios

Recentemente foram inaugurados os Postos de Identificação (PI), para emissão de documentos de identidade, nos municípios de Buritis, Alto Paraíso e Cujubim. Na próxima sexta-feira (6) serão entregues nos municípios de Cacaulândia e Machadinho D’Oeste.

As instalações destes PIs são graças à emenda parlamentar do deputado Adelino Follador (DEM), no valor de R$ 208 mil que, através do Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC) foram adquiridos 17 Kits Bio contemplando 14 municípios da grande região do Vale do Jamari.

As cerimônias de entrega serão conduzidas pala Polícia Civil do Estado de Rondônia por meio do IICC. Em Machadinho D’Oeste às 9h, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e em Cacaulândia, às 15h na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

A partir de agora, através das parcerias com as prefeituras será possível dar agilidade e garantir economia ao cidadão que deseja adquirir o documento de identidade.

O deputado Adelino, em visita a Delegacia Regional em Ariquemes no ano passado, em contato com uma senhora que mora 40 km depois de Buritis, foi informado das dificuldades para conseguir o documento. “Ela disse que era o segundo dia que estava lá, tinha que ficar na casa de amigos e chegar de madrugada para garantir a ficha de atendimento, que era somente dez por dia. A partir disso me encontrei com o diretor do IICC e decidimos que uma emenda para a aquisição dos kits resolveria o problema”, concluiu o deputado.