Debate acontecerá nesta quinta-feira, dia 5 de outubro, no Plenário da Assembleia Legislativa

O deputado Léo Moraes (PTB), propôs a realização de uma audiência pública para o dia 5 de outubro, às 10h, na Assembleia Legislativa, com objetivo de debater os temas, Grêmio Estudantil e Protagonismo Juvenil.

Segundo o parlamentar, o Grêmio Estudantil é a organização que representa os interesses dos estudantes na escola. Ele permite que os alunos discutam, criem e fortaleçam inúmeras possibilidades de ação, tanto no próprio ambiente escolar como na comunidade.

O Grêmio, ressalta Léo Moraes, representa um importante espaço de aprendizagem, cidadania, convivência, responsabilidade e de luta por direitos.

“Por isso, é importante deixar claro que um de seus principais objetivos é contribuir com o aumento da participação dos alunos nas atividades de sua escola, organizando campeonatos, palestras, projetos e discussões, fazendo com que eles tenham voz ativa e participem, junto com pais, funcionários, professores, coordenadores e diretores, da programação e da construção das regras dentro da escola”, declarou Léo Moraes.

Já sobre o Protagonismo Juvenil, o parlamentar explicou se tratar de um tipo de ação de intervenção no contexto social para responder a problemas reais onde o jovem é sempre o ator principal.

“É uma forma superior de educação para a cidadania não pelo discurso das palavras, mas pelo curso dos acontecimentos. E passar a mensagem da cidadania criando acontecimentos, onde o jovem ocupa uma posição de centralidade”, detalhou o deputado.

Em resumo, Léo Moraes destacou que o Protagonismo Juvenil significa, tecnicamente, a participação do jovem, como ator principal em ações que não dizem respeito à sua vida privada, familiar e afetiva, mas a problemas relativos ao bem comum, na escola, na comunidade ou na sociedade mais ampla