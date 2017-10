Laço rosa e azul alerta sobre a prevenção ao câncer de mama e de próstata

O Ministério Público Federal (MPF) aderiu à campanha mundial de luta contra o câncer. Nesta terça-feira, a sede do órgão em Porto Velho (RO) passou a exibir um grande laço rosa e azul, em alusão às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. O Portal do MPF na internet também teve suas cores alteradas como forma de lembrar o Outubro Rosa.

A campanha Outubro Rosa surgiu na década de 1990 nos Estados Unidos, com o objetivo de chamar a atenção para o câncer de mama e conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Desde então, a campanha cresce e ganha mais adesão a cada ano.

Câncer de mama – Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a cada ano são esperados 60 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. É o tipo de câncer mais comum entre as mulheres depois do câncer de pele não melanoma. De todos os novos casos de câncer registrados a cada ano no país, 28,1% são câncer de mama. Em 2013, mais de 14 mil mulheres morreram em decorrência da doença.

De acordo com o Inca, 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis como prática regular de atividade física, alimentação saudável, peso corporal adequado. Outras medidas de prevenção são amamentar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas.

Fonte: MPF/RO, com informações da PGR.