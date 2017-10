O município de Pimenta Bueno foi beneficiado com mais R$ 1.2 milhões para serem investidos na recuperação de estradas vicinais. O benefício foi confirmado durante a tarde desta terça-feira (03), na sede do departamento de estadas de Rodagem (DER), com a presença da prefeita Juliana Roque (PSB), deputado estadual Cleiton Roque (PSB) e o diretor geral do DER, Ezequiel Neiva que assinou a nota de empenho.

A Prefeita Juliana Roque na tarde de terça-feira (03), cumprindo agenda esteve na capital Porto Velho, em visita na Assembleia Legislativa junto com deputado Estadual Cleiton Roque (PSB), foram recebidos pelo diretor geral do DER Ezequiel Neiva que assinou a nota de empenho no valor de R$ 1.200,000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) para recuperação das estradas do município.

“Esse valor é destinado para reforçar a recuperação das estradas vicinais, sendo que com essa emenda junto com o fundo para infraestrutura de transporte e habitação – FITHA a prefeitura de Pimenta Bueno irá atender mais ainda nossos agricultores e produtores rurais” disse o Deputado Cleiton Roque.

A prefeita Juliana ressaltou a importância das parcerias entre município, governo do estado e os deputados. Relatou as dificuldades da Secretaria de Obras (SEMOSP), “No início não foi fácil, mas estamos trabalhando para melhorar, algumas máquinas não estavam em condições, passamos por dificuldades administrativas, mas a prefeitura está empenhada em ajudar e resolver todos os problemas, e esse valor liberado contribuirá e muito”.

“A prefeitura de Pimenta Bueno está executando trabalhos por todo o município, ordens de serviços, obras inauguradas e outras que estão sendo concluídas. Essa administração tem lutado diariamente por uma cidade melhor, recentemente o município foi beneficiado com a recuperação da Rua da Paz – BNH-I e outras ruas. Agradeço ao deputado Maurão de Carvalho (PMDB) pela liberação dos R$ 100.000 de emenda parlamentar individual de sua autoria e ao deputado Cleiton Roque por ter intercedido para essa conquista”.

“Agora vamos fazer a diferença e atender as nossas vicinais, graças a mais esse valor”, concluiu a prefeita.