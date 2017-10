Rolim de Moura, Ji-Paraná e Jaru irão oferecer os cursos aos estudantes que queriam seguir a carreira médica.

Três municípios de Rondônia vão ganhar novos cursos de medicina. A notícia foi confirmada pelo senador Ivo Cassol (PP-RO) que conseguiu obter a autorização junto ao ministério da Saúde. Rolim de Moura, Ji-Paraná e Jaru irão oferecer os cursos aos estudantes que queriam seguir a carreira médica. A autorização foi dada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros e comunicada em primeira mão ao senador Ivo Cassol. O parlamentar também pediu que o município de Ariquemes seja contemplado e possa oferecer a faculdade de medicina. Hoje Porto Velho e Cacoal já oferecem o curso de medicina aos estudantes..

No plenário do Senado, Cassol comemorou os novos cursos “ Eu venho lutando e cobrei do Ministro da Educação e, especialmente, do Ministério da Saúde, a liberação dos cursos de Medicina, porque hoje nós temos três cursos em Porto Velho – da São Lucas, da Fimca e da Unir – e temos um outro curso da Facimed, , na cidade de Cacoal. É uma excelente notícia para os nossos jovens de Rondônia que terão mais opções e chances de se tornarem médicos. Teremos mais profissionais para atender a população nos quatro cantos de Rondônia que precisam muito de bons médicos”, destacou Cassol..

Durante a sessão plenária desta quarta-feira, (4), Cassol também destacou a presença do Prefeito de Alta Floresta d’Oeste, o empresário Carlos, comerciante. “Prefeito de uma cidade que, além de tudo, tem um potencial agrícola extraordinário, o maior produtor de feijão da Região Norte, tem quase 3 mil quilômetros de estrada e tem, no Estado de Rondônia. Carlos, é uma alegria tê-lo aqui no plenário do Senado Federal. Quero te desejar sucesso nessa administração. Temos trabalhado para botar recurso para que você possa ter sucesso naquela administração da cidade, junto com todos lá”, concluiu o senador.​.