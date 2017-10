O deputado Jean Oliveira (PMDB), solicitou ao governo do Estado que, por meio da secretaria de Estado da Saúde (Sesau), seja levado o programa Policlínica Oswaldo Cruz Itinerante (POC-Itinerante) ao município de Alta Floresta D’Oeste.

De acordo com o parlamentar, o pedido irá ajudar a diminuir as filas de espera do Sistema de Regularização do município, que atende não só Alta Floresta D’Oeste como também os municípios vizinhos.

O programa POC Itinerante leva os médicos especialistas da Clínica Oswaldo Cruz para atender no município do interior e evitar que esses pacientes se desloquem até Porto Velho e que as prefeituras tenham gastos com o transporte e estadia. O projeto leva os médicos até a população na sua localidade, reduzindo distâncias, diminuindo filas e buscando eliminar a lista de espera.

Jean Oliveira disse ser oportuno levar o POC Itinerante a Alta Floresta D’Oeste por ser um município estrategicamente localizado na Zona da Mata o que possibilitará atender vários outros municípios da região.

Assessoria de Imprensa – Dep. Jean Oliveira