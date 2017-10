Pré-candidato ao Governo, o deputado agradeceu o convite e disse que é importante reunir lideranças políticas

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), foi convidado a ingressar no PRB. Pré-candidato ao Governo do Estado, o deputado agradeceu o convite e explicou que, juntamente com dirigentes peemedebistas, tem conversado com lideranças de diversas legendas, visando a formação de alianças para as eleições do próximo ano.

O convite partiu do deputado federal Lindomar Garçom, que preside o PRB no Estado e teve ainda o aval do deputado estadual Alex Redano, que é outra liderança do PRB em Rondônia.

Apesar de sua pré-candidatura estar consolidada entre os peemedebistas, Maurão de Carvalho tem recebido convites para mudar de partido, o que será permitido durante a janela que se abrirá no início de 2017. Dessa forma, o parlamentar disse considerar o convite do PRB um voto de confiança de suas lideranças ao seu projeto para 2018, que é disputar o Governo.

“Estamos fortalecendo a nossa pré-candidatura dentro do PMDB, que é um partido de muita representatividade em Rondônia e temos recebido convites de outras legendas, o que mostra que nosso nome é bem aceito pelas lideranças e militantes dos mais diversos partidos”, explicou o parlamentar.

De acordo com o deputado Maurão, alianças são fundamentais não somente durante o processo eleitoral. Ele esclareceu que, para atender bem a população, é preciso ter trânsito com representantes dos mais diversos partidos políticos. “Isso principalmente quando se trata de um cargo no Executivo”, detalhou.

Afirmando ser sempre a favor do diálogo, o presidente da Assembleia Legislativa esclareceu que manterá a aproximação com o PRB, por considerar o partido importante. “É bom constatar que nosso nome é bem aceito. Também tenho simpatia pelos dirigentes do PRB”, disse Maurão, adiantando que as conversações envolvendo as próximas eleições continuarão.