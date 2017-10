Parlamentar também fiscaliza obras em andamento na região

O deputado Adelino Follador (DEM) indicou ao governo do Estado, com cópia a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron) a necessidade de alteração de horário de atendimento no município de Jaru.

Segundo o parlamentar, tem recebido vários pedidos de pecuaristas que necessitem que a Idaron funcione em dois expedientes, ou que pelos menos um servidor mantenha plantão até pelo menos as 17h.

“Muitos pecuaristas moram em linhas distantes do município e quando chegam a agência já está fechada, tendo de pernoitar na cidade, aumentando os custos”, enfatiza o deputado Adelino.

Fiscalização

O parlamentar também esteve fiscalizando obras na região do Vale do Jamari, como a ponte sobre o rio Jamari na RO 010, que liga os municípios de Cacaulândia a Monte Negro.

Follador esteve checando outra importante obra, que está em execução em um dos últimos trechos da ligação na RO 257 entre Machadinho a Vale do Anari. Ariquemes e BR 364. Está em finalização um pequeno trecho, na curva da Sobra da Mata, que no período chuvoso impedia o trânsito por conta de alagamento, que chegava a mais de 1 metro por cima da pista, “e que agora está ganhando aterro de 4 metros que deve resolver o problema”, concluiu Follador.