O presidente Michel Temer (PMDB) reúne parlamentares aliados na manhã desta terça-feira no Palácio do Planalto. Entre os presentes estão os líderes do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE).

Alvo de nova denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) sob análise da Câmara, Temer volta a dedicar sua agenda de compromissos a articulações políticas com lideranças partidárias e representantes de bancada.

O presidente também receberá ao longo desta terça-feira o governador do Acre, Tião Viana (PT); os senadores Ivo Cassol (PP-RO), Telmário Mota (PTB-RR), Dário Berger (PMDB-SC) e Vicentinho Alves (PR-TO), entre outros parlamentares.

Temer se reunirá também com o deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), acompanhado de dirigentes da entidade.

Denúncia

O presidente da CCJ da Câmara, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), informou a parlamentares nesta terça-feira que o deputado Bonifácio Andrada (PSDB-MG) deve ler seu parecer sobre a denúncia contra Temer às 15h.

Uma sessão, que está atrasada, estava marcada para as 10h, mas será usada apenas para responder questões de ordem da oposição sobre o rito de tramitação da denúncia.

valor online