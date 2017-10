O deputado estadual Cleiton Roque (PSB), durante à tarde da sexta-feira (06), esteve no município de São Miguel do Guaporé e foi recebido pelo prefeito Cornélio Duarte (DEM) e equipe de servidores.

O vice-líder do governo na assembleia legislativa recebeu os agradecimentos do prefeito pela destinação de R$ 250 mil para a conclusão de obra da quadra poliesportiva do distrito de Santana do Guaporé e R$ 100 mil para o Laboratório Municipal, “Estamos muito felizes em tê-lo como representante de São Miguel. Essa quadra de esportes no distrito de Santana do Guaporé que pertence ao nosso município está sem concluir há mais de quatro anos e o nosso laboratório poderá ter ainda mais qualidade no atendimento e exames laboratoriais oferecidos para nossa população”.

O parlamentar parabenizou o prefeito Cornélio e toda sua equipe pelo trabalho e se colocou a disposição, “Mais uma vez digo, essa quadra é um anseio antigo dos moradores do distrito e nós estamos tendo a oportunidade de contemplar esse pedido que é da população, do prefeito Cornélio, do Silas Borges que foi prefeito de Brasilândia e agora integra essa equipe de servidores competentes de São Miguel. Prefeito, meu gabinete em Porto Velho é a extensão do seu gabinete, conte comigo”.

Antes de chegar ao município de São Miguel do Guaporé, Roque conheceu a quadra poliesportiva no distrito de Santana do Guaporé que foi mostrada pelo vereador Leandro Santana (PTN) a pedido do prefeito Cornélio.

O recurso de R$ 100 mil está na fase final de aprovação na Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e o de R$ 250 mil em fase de análise de engenharia na Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

O parlamentar estava acompanhado de seu assessor Clodoaldo Dantas e dos amigos Marcos enfermeiro e Irmão Paulo.

Omégeni Ramos