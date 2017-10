Dr Hildon Chaves vem dando importante contribuição neste trabalho de desonerar os empreendedores

A Prefeitura de Porto Velho está tendo enorme trabalho para remover o entulho legislativo que causa transtornos a quem deseja empreender na capital de Rondônia. A afirmação é do prefeito, Hildon Chaves, ao participar, no final da tarde desta segunda-feira (9), na Federação das Indústria de Rondônia (Fiero), de mais uma rodada do ciclo de diálogos que a Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH) vem realizando sobre as parcerias público-privadas.

Para o encontro desta segunda-feira, o convidado foi o deputado federal licenciado Antônio Balmann, secretário de Assuntos Internacionais do Governo do Ceará, com larga atuação na atração de investimentos e desenvolvimento econômico.

O prefeito disse que a ADPVH vem cumprindo seu papel e dando importante contribuição neste trabalho de desonerar os empreendedores, citando um projeto de lei que estava sendo votado pela Câmara de Vereadores naquela tarde, desobrigando várias atividades econômicas do licenciamento ambiental, posto que eles não geram impacto algum ao meio ambiente.

O presidente da agência, Marcelo Thomé, disse que o órgão optou por atuar em silêncio – “já que trabalhamos com o mercado e precisamos ter muita responsabilidade naquelas informações que divulgamos, para não gerar falsas expectativas ou especulações” -, mas, nesses seis meses desde que foi criada, já conseguimos alguns avançamos importantes para a consolidação do programa de concessões e privatizações idealizadas pelo prefeito Hildon Chaves.

Segundo Thomé, a ADPVH está trabalhando com muito cuidado e responsabilidade, procurando base científica para definir as políticas públicas e de que maneira o Poder Executivo Municipal irá propor a interferência no território da cidade e procurar promover melhorias no ambiente de negócios em Porto Velho. “A prefeitura jamais pode ser um inimigo a ser vencido pelo empreendedor antes mesmo de iniciar suas atividades e é nisso que fomos orientados pelo prefeito dr Hildon a focar a nossa atuação”, reiterou.

Os eixos de atuação da agência são o desenvolvimento territorial, desenvolvimento econômico, concessões e PPPs (Parceria Público Privado), melhoria da gestão pública como o elemento de ganho de eficiência para melhorar o ambiente de negócios. A agência atua ainda com o conceito transversal que passa pelos eixos temáticos inovação e sustentabilidade, valores em que a ADPVH se baseia para definir todas as ações que estão sendo pensadas.

Fatores positivos

O deputado Antônio Balmann disse que não tem a pretensão de ensinar nada a ninguém, até porque cada região tem suas próprias características e deve encontrar seu próprio jeito de vencer as adversidades. Balmann enfatizou que o estado do Ceará tem feito de suas adversidades fatores positivos ao desenvolvimento. “O Ceará está entrando no sexto ano de seca e, mesmo assim, vem apresentando índices positivos de crescimento, a despeito da retração da economia em nível nacional”, disse.

Balmann apontou, entretanto, pontos positivos de Rondônia para alavancar o desenvolvimento. Entre eles, destaca a localização estratégica, propícia a formação de um importante modal logístico de transporte – e cita a própria Estrada de Ferro Madeira-Mamoré como parte inicial deste modal -, a abundância de recursos hídricos e a expansão do agronegócio.

O ‘diálogo sobre desenvolvimento’ realizado pela Agência de Desenvolvimento de Porto Velho foi prestigiado por empresários, representantes do Governo do Estado, o prefeito dr Hildon Chaves e secretários municipais, o vice-governador Daniel Pereira e secretários de estado.