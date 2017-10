O Senac Esplanada, através do programa ECOS, realizará nos dias 09 e 10 de novembro, das 8:00h às 14:00h, no hall do auditório da Administração Regional, o 1º Bazar da Sustentabilidade. A ideia do evento é promover uma atividade sustentável, de comercialização de objetos usados que não tenham mais utilidades dentro de casa, e que estejam em bom estado de conservação, de modo que possam ser reutilizados em outros ambientes, reduzindo os impactos ambientais futuros que poderiam ser causados se fossem descartados, zelando pela qualidade de vida da sociedade como um todo.

Todas as peças expostas serão vendidas a um preço acessível a toda comunidade, objetivando dar melhor uso aos objetos e ainda beneficiar o público presente com aquisições ecologicamente corretas e de maneira econômica. A arrecadação obtida com as vendas será destinada a instituição de coleta seletiva Asprovel. Os objetos que não forem vendidos serão doados para as instituições cadastradas no Programa “Mesa Brasil”.

O Programa de Sustentabilidade ECOS, responsável pelo evento, tem como missão planejar, propor, executar e apoiar as ações de sustentabilidade nas atividades desenvolvidas nos campos da CNC – Senac – Sesc, além de aproximar a comunidade do ideal sustentável, conscientizando à preservação do meio que vivem, como por exemplo, o reaproveitamento de objetos que supostamente seriam desprezados e que agora possuirão nova utilidade. Toda comunidade em geral está convidada a participar desse grande evento