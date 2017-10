Além da recarga do cartão, as unidades itinerantes passam e emitir da 1ª via do cartão SIM Cidadão

Em função da grande procura e demanda da sociedade que utiliza o sistema de transporte coletivo de Porto Velho, quanto a necessidade de manutenção da unidade móvel do SIM Itinerante no terminal de integração, localizado na região central da cidade, a diretoria do Consórcio SIM decidiu por montar mais uma unidade móvel, que já começou a atender os bairros desde a última segunda-feira(09).

Desta forma, o Consórcio SIM disponibiliza ao cidadão a comodidade de recarregar seu cartão, tanto no terminal de integração, como nos bairros. A cada dia da semana, o ônibus estará em uma região diferente da cidade, conforme o cronograma definido para o mês de outubro (confira cronograma ao final).

Itinerante também passa a emitir 1ª via de cartão

Além da recarga do cartão SIM, os passageiros passam a contar com mais um serviço nas unidades itinerantes. Trata-se da emissão da 1ª via do Cartão Cidadão (aquele que é utilizado pelo cidadão comum, que paga o valor normal da tarifa), e, excepcionalmente neste mês de outubro, com a isenção da cobrança da taxa de emissão do cartão.

Para ter direito ao benefício, basta que o cidadão abasteça seu cartão com o mínimo de seis passagens. Desta forma ele já sai com os créditos para utilizar ao passar nas catracas dos ônibus.

Vale ressaltar que as unidades itinerantes do SIM atendem de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 18h, sem intervalo para almoço; e aos sábados das 8h às 12h.

Já a loja, localizada na avenida Carlos Gomes – que oferece todos os serviços aos clientes, inclusive a confecção da 1ª via com isenção da taxa de emissão do cartão, nas mesmas condições descritas acima – funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Para a emissão do cartão, basta levar um documento oficial com foto e CPF.

Confira os locais da unidade itinerante do SIM durante o mês de outubro

Ônibus itinerante fixo no terminal Euclides da Cunha – Funciona de segunda a sábado;

Unidade Itinerante II, que atende as demais regiões da cidade:

· Segunda-feira (zona Leste) – Praça Céu;

· Terça-feira (zona sul) – Praça G14, avenida Jatuarana,

· Quarta-feira (zona norte) – Praça Esperança da Comunidade com 4 de janeiro na Mamoré zona leste;

· Quinta-feira (zona leste) – Praça Céu

· Sexta-feira (zona leste ) – Ponto final do Bairro Novo

· Sábado(zona sul): Praça G14, avenida Jatuarana