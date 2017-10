Neste sábado, a partir das 11 horas na concessionária Jeep Raviera (avenida Tiradentes 3311), o Jeep Clube de Porto Velho comemora seus 25 anos, com um grande evento aberto ao público.

A parte externa da concessionária vai se transformar na maior exposição off road já realizada em Rondônia. Todas as “tribos” vão expor suas máquinas, tais como jeeps, motos, quadrículos, bikes, carros antigos e até veículos militares do Exército Brasileiro. Haverá mostra de fotografia e projeções de vídeo que retratam a história do Jeep Clube, homenagens aos ex presidentes, música ao vivo e pupa pula para a criançada. Várias opções de alimentação serão levadas por food truck. O evento vai até as 18 horas.

O Jeep Clube foi fundado em 12 de outubro de 1992 por um grupo de amigos liderados pelo então Procurador de Justiça do Ministério Público, Telmo Fortes. Eles já realizavam trilhas pelo entorno da cidade há tempos e decidiram formalizar o clube.

Além de reunir amantes do off road, o clube surgiu com a proposta de apoiar ações sociais e já participou de campanhas de vacinação, doação de sangue e arrecadação de cesta básica para famílias carentes. Na enchente histórica de 2014, o Jeep Clube deu apoio a defesa civil.