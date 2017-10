A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado (14) o concurso número 1.977 da mega-sena. Apenas um apostador, de Colatina (ES), acertou as seis dezenas sorteadas.

Os números sorteados foram: 3 – 16 – 28 – 32 – 34 – 37

O sorteio foi realizado em Chapecó (SC). Com a aposta, o ganhador leva sozinho um prêmio de R$ 5.889.546,54. A quina teve 91 apostas premiadas, que vão ganhar R$ 18.238,97 cada um.

O prêmio havia acumulado na quarta-feira (11), data do sorteio anterior, após ninguém acertar as seis dezenas. O próximo sorteio, segundo a Caixa, será na próxima terça-feira (17), e a premiação está estimada em R$ 2,5 milhões.

Para concorrer ao prêmio da mega-sena, as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país. Clientes com acesso ao site do banco também podem fazer as apostas pelo computador, tablet ou celular. Para isso, é necessário ser maior de 18 anos e ter conta corrente na Caixa.

O valor mínimo da aposta – que é de 6 números – é R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior é o preço da aposta, mas também são maiores as chances de ganhar.

A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.