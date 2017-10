Prefeitura firmou parceria com a Fundação Lemann para qualificar os profissionais a custo zero para os servidores

Em homenagem ao Dia do Professor, neste 15 de outubro (domingo), o secretário de educação de Porto Velho, Marcos Aurélio Marques parabeniza a todos os professores da rede municipal e afirma que o maior compromisso do prefeito dr Hildon Chaves com a categoria é a valorização dos profissionais como forma de melhorar o nível do ensino no Município e, consequentemente, as notas do Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

Segundo Marques, a atual gestão entende que valorizar os professores vai muito além de apenas conceder aumento salarial, mas principalmente oferecer melhores condições de trabalho e o aprimoramento da qualificação profissional, um bem que ninguém tira do servidor.

“Uma prova disso é que nesses primeiros dez meses de gestão do dr Hildon a prefeitura firmou importante parceria com a Fundação Lemann para a qualificação de todos os profissionais de educação da rede municipal em apenas três anos e a custo zero para os servidores, sendo o único Município do Norte a conseguir essa proeza” destacou o secretário da Semed.

Marques garante que os professores da rede municipal de ensino da Capital podem esperar muito mais benefícios para que utilizem em prol dos alunos e de toda a sociedade. “Queremos mais uma vez parabenizar, agradecer e reconhecer o esforço e dedicação de cada professor.

Aos velhos e jovens professores, aos mestres de todos os tempos que foram agraciados pelos céus por essa missão tão digna e feliz. Ser professor é um privilégio. Ser professor é semear em terreno sempre fértil e se encantar com a colheita. Ser professor é ser condutor de almas e de sonhos, é lapidar diamantes.

Gabriel Chalita

Fonte – Semed