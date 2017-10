O Ministério Público do Estado de Rondônia vai comemorar os seus 35 anos de existência com a realização de um ciclo de palestras, com a participação de ex-integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato, com o tema Combate à Corrupção em Defesa da Social, no dia 19 de outubro, das 19 às 22 horas, no auditório do edifício-sede da Instituição, em Porto Velho.

A primeira palestra será proferida pelo Procurador da República Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior, que abordará o tema” Improbidade Administrativa: Procedimento, Sanções e Aplicação Racional”, título do livro de sua autoria que será lançado durante o evento.

A segunda palestra será proferida pelo Procurador Regional da República, Ronaldo Pinheiro de Queiroz, que discorrerá acerca do Novos caminhos para o combate à corrupção.

Durante o evento, haverá o lançamento do Memorial Virtual do MP, que poderá ser acessado pelo portal oficial do MPRO (www.mpro.mp.br) e reunirá documentos, fotos e vídeos sobre fatos marcantes da história da Instituição.