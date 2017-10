O deputado estadual Cleiton Roque (PSB), participou na manhã da sexta-feira (20), no município de Pimenta Bueno da solenidade de entrega de carteiras de identidade e equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O parlamentar destacou as parcerias do governo do estado, bancada federal, assembleia legislativa, secretaria de segurança pública, diretor do Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC) da Polícia Civil, Júlio Kasper e câmara municipal de vereadores, “São vários os parceiros e essa parceria está trazendo cada vez mais resultados. Hoje estamos colhendo frutos, pois há pouco mais de 60 dias o posto avançado de identificação para a emissão de carteiras de identidade foi instalado e cerca de 310 documentos estão aqui para serem entregues”.

Roque também lembrou que recentemente as pessoas tinham que se deslocar até outro município para fazer suas carteiras de trabalho e desde que o trabalho começou a ser oferecido na prefeitura, pelo menos 910 carteiras já foram confeccionadas.

O vice-líder do governo na assembleia legislativa também agradeceu os R$ 498 mil destinados para área da saúde através de indicação de emenda parlamentar do deputado federal Nilton Capixaba (PTB), presente na solenidade, “Nossas unidades básicas de saúde estarão melhores equipadas, somos muito gratos por você estar sendo um grande parceiro do município”.

A prefeita de Pimenta Bueno, Juliana Roque (PSB), agradeceu ao deputado pelas inúmeras ações que estão beneficiando o município. O senador Valdir Raupp (PMDB), o presidente da assembleia legislativa Maurão de Carvalho (PMDB), vice-prefeito Henrique Sanches (PMDB), vereadores, servidores, comunidade e imprensa marcaram presença no evento.

Cleiton Roque também participou da solenidade de inauguração da nova sede do Ciretran no município de Cacoal, antes do evento em Pimenta Bueno.

Omégeni Ramos