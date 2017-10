Só de lingerie, Geisy Arruda esbanja sensualidade em papo sobre fetiches em motel na Grande São Paulo

Geisy Arruda afirmou que adora lingeries e peças íntimas, e tem uma para cada ocasião – desde as mais básicas para o dia-a-dia, como as mais ousadas, para apimentar os momentos a dois. Ela também afirmou que um de seus maiores fetiches são justamente as lingeries.

“Eu coleciono lingerie, tenho uns 300 modelos, e para todas as ocasiões, é sexy e eu tenho muito fetiche. Tudo é um grande jogo de sedução e a parte que mais amo de valorizar? É o Bumbum sempre!”, contou a gata na cama do motel.

Veja mais fotos do ensaio

Outros ensaios

A modelo, que ficou famosa após ser expulsa da faculdade por causa do tamanho de seu vestido rosa, adora ousar em seus ensaios sensuais. Além disso, a modelo costuma participar de diversos ensaios para marcas de roupas e lingerie. No entanto, essa foi a primeira vez que a modelo posou em uma suíte de motel.

Fama

No dia 22 de outubro de 2009, Geisy Arruda foi expulsa da universidade na qual estudava por ter ido à aula com um vestido “curto demais”. A escolha da roupa feita pela modelo fez com que (muitos) outros alunos da instituição recriminassem Geisy e a hostilizassem. Ainda que o episódio não tenha sido nada agradável para a loira, o episódio acabou lhe gerando notoriedade e hoje a ex-aluna vive outros tempos.