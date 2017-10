O deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) falou durante a sessão ordinária desta quarta-feira (25) da Assembleia Legislativa, de reunião onde participaram representante do Mapa, o presidente da Idaron, Anselmo de Jesus, secretário de Agricultura, Evandro Padovani e também os deputados Cleiton Roque (PSB), Adelino Follador (DEM), Laerte Gomes (PSDB) entre outros representantes do setor produtivo, onde debateram sobre a sanidade animal do Estado.

O parlamentar informou que foi discutida toda a programação para tornar os Estados de Rondônia e Acre livres da febre aftosa sem vacinação.

No encontro foi ouvido o diretor do Departamento de Saúde Animal no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Guilherme Marques, que explanou o planejamento para a retirada da vacinação.

“Apesar de toda a responsabilidade que temos, entendemos a necessidade de Rondônia iniciar o procedimento para ousar e valorizar nosso produto no mercado internacional” declarou Lazinho.

Segundo o parlamentar a participação dos produtores será muito importante e esta ação de ser livre sem vacinação trará maior lucratividade ao Estado. “Já estamos há 15 anos livres de febre aftosa com vacinação e se continuarmos vacinando assumimos que, ainda há riscos”, explicou Lazinho.

Lazinho parabenizou o governador Confúcio Moura (PMDB) pela coragem de assumir esta responsabilidade e o Estado só terá a ganhar com a valorização e abertura de novos mercados. “Rondônia está preparada para assumir mais esta tarefa. Estamos entrando no mercado dominado pelos europeus com esta atitude”.

O parlamentar finalizou exaltando o trabalho técnico realizado pela equipe da Idaron que fiscaliza e mantém até o momento a sanidade de todo o rebanho de Rondônia.

Geovani Berno