Além da exposição de produtos regionais, o evento conta com apresentações artísticas e culturais

Nos próximos dias 28 e 29 (sábado e domingo), a Prefeitura de Porto Velho realizará a 3ª Feira do Empreendedor. O evento acontece no Centro de Esportes e Artes Unificados (CEU), com programação a partir das 16 horas.

Coordenada pela Subsecretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), a ação tem como objetivo fomentar a comercialização de produtos regionais, bem como oportunizar a comunidade a possibilidade de conhecer o que é produzido pelos microempreendedores do município. “Além de gerar políticas de desenvolvimento sustentável, atraindo novos empreendimentos, propiciando a geração de emprego e renda como forma de incentivo ao crescimento econômico”, completou o subsecretário, Júlio César Siqueira, ao explicar que os expositores são autônomos cadastrados junto a pasta.

No sábado (28), a programação segue até as 22 horas e inclui exposição, música e dança. Já no dia 29 (domingo), serão somente exposição e som com DJ, encerrando as 16 horas. A próxima feira deve ser realizada em novembro, na zona sul da cidade, para valorizar todas as regiões.

A Semdestur conta com o apoio da (Ifro).

Programação completa

Sábado – dia 28/11

16h – Exposição na feira

16h às 17h – Ballet

17h às 18h – Deivis Santos (cantor)

18h às 19h- Zumba

19h às 20h- Cerimonial

20h às 22h- Luan Maia (cantor)

20h às 21h- Foguete/observação celeste

21h às 22h- Capoeira

Domingo – Dia 29/11

09 às 16h – exposição e DJ

Fonte: Semdestur