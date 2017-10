O consumidor deve ficar atento ao comprar alimentos, principalmente os perecíveis como carne, iogurte, queijo e outros. Os alimentos que necessitam de refrigeração devem ser adquiridos por último e levado novamente à refrigeração adequada o mais breve possível. Uma boa opção para transporta-los é usar bolsas ou caixas térmicas.

Nunca adquira alimentos de origem ou qualidade duvidosa, isto é, clandestinos, no caso de produtos de origem animal, comocarnes, leite e derivados, deve-se observar se o produto é atestado pelo Serviço de Inspeção Federal – SIF. Outra coisa importante é observar as condições gerais de higiene do estabelecimento fornecedor do produto, se as instalações e os utensílios estão limpos, bem como se os funcionários que manipulam, no caso de alimentos, estão devidamente uniformizados com proteção no cabelo e usando luvas e não estão fumando.

O balcão de produtos refrigerados ou congelados não devem apresentar poças de água, embalagens transpiradas ou com placas de gelo sobre a superfície, o que pode indicar temperatura inadequada, superlotação ou que as geladeiras foram desligadas durante a noite.

Os produtos embalados à vácuo não podem apresentar bolhas de ar ou líquido. Alimentos como arroz, feijão, lentilha, farinhas, biscoitos, macarrão, e outros do gênero deve-se observar se não apresenta sinais de carunchos, bem como, se a embalagem do produto não apresentam sinais de rompimento, como pequenos furos, indicações de presença de insetos, principalmente farelo, grãos “grudados” como se estivessem úmidos. O mesmo vale para produtos vendidos a granel.

Aoadquirir água mineral o consumidor deve atentar para as condições de armazenamento que nunca deve estar próximo a produtos de limpeza, perfumados ou outros que possam transferir o cheiro à água ou contaminá-la.Verificar se o produto está intacto e se não há sujidade ou alteração da cor. Se não está exposta à luz solar direta ou fonte luminosa. Sua exposição nessas condições pode acarretar a proliferação de algas alterando a cor da água que se torna amarelada ou esverdeada.

Produtos de panificação como pães e bolos e outros da mesma natureza apresentam como principal problema a formação de bolor. Portanto, é importante ficar atento na hora da compra.

Ao adquirir alimentos em promoção certifique-se de que a embalagem está em condições adequadas e se o produto tem validade próxima ao vencimento. As vezes são ofertados alimentos com preços bastante vantajosos, por estar próximo ao vencimento. Assim, ao adquiri-los, é importante que seja em quantidade adequada ao consumo dentro do prazo de validade

Autor / Fonte: Agnaldo Nepomuceno