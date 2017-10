Amigos, o que vocês acham que se deva fazer com quem pratica pedofilia com nossos filhos e filhas de tenra idade e até de colo? Gente que corrompe e conspurca a mais pura inocência e até mata nossas crianças?

O que você pensa que devamos fazer com o menor de 18 e maior de 14 anos que furta, rouba, estupra, trafica, agride mãe, pai, professor, mata qualquer um, até colegas em sala de aula por motivo fútil?

E o que que devemos fazer com quem corrompe e rouba o dinheiro da nação, justamente o dinheiro da educação, da saúde, do saneamento básico, do asfalto, da água, dos remédios nos postos de saúde e hospitais, da merenda escolar, do lixo, do transporte escolar, do aposentado, hem???

Mudei de opinião. Deixei de ser bonzinho. Parei de pensar nos direitos humanos do criminoso para ficar com os direitos humanos da vítima.

Assim, para o primeiro caso, devemos aplicar os 30 anos de prisão, que nosso ordenamento jurídico permite. MAS EM REGIME FECHADO, SEM REDUÇÃO OU REMISSÃO DE PENAS, SEM MORDOMIAS OU PRIVILÉGIOS.

Para o segundo caso, defendo as penas aplicadas para os adultos, com os direitos que a lei atualmente oferece. SÃO JOVENS, MERECEM OPORTUNIDADE DE RESSOCIALIZAÇÃO.

E para os terceiros, que normalmente têm a obrigação de serem exemplos de boa conduta para a sociedade, passo a defender A PENA PERPÉTUA, EM REGIME FECHADO, SEM NENHUMA VANTAGEM. só água e comida pelo resto da vida. Por que? Porque eles são TRAIDORES DA NAÇÃO E DA PÁTRIA.

Se você concorda comigo, prepare seu voto para dá, na próxima eleição, a quem se comprometer com estes objetivos.

Autor / Fonte: Osmar Silva