O deputado Cleiton Roque (PSB), durante a tarde de quinta-feira (26), acompanhou a secretária de Estado adjunta da Agricultura, Mary Braganhol, em reunião realizada na Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pecuária (Semap), no município de Primavera de Rondônia.

Atendendo ao pedido do deputado Cleiton Roque, que atendeu aos vereadores Marcio da Agricultura (PRB) e Professor Robson (PDT), a secretária participou de uma reunião que contou com a presença do prefeito Eduardo Bertoletti (PMDB), produtores rurais, presidentes de associações, chacareiros e feirantes.

A reunião tratou de assunto relacionado Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e R$ 50 mil de aumento no Programa para atender aos produtores de rurais do município, foi o compromisso firmado pela secretária adjunta.

O vereador Márcio da Agricultura agradeceu ao deputado por ser um parceiro de Primavera, “Agricultura, Educação, infraestrutura, Esporte e Cultura, são setores que tem ações do deputado. Foram R$ 90 mil para iluminação pública, R$ 70 mil para o esporte, R$ 50 mil para a cultura e R$ 40 mil para aquisição de dois micros tratores para atender aos produtores de hortifrutigranjeiros da região, R$ 30 mil para a roda d’água na Linha 45, R$ 50 mil para sala odontológica em Querência do Norte e tem ainda a aquisição de tubos armcos que eu não contabilizei”.

O vereador professor Robson agradeceu o apoio do deputado Cleiton Roque na área da educação destinando “R$ 150 mil para construção de salas de aula na Escola Municipal Jose Antônio Rodrigues, salas que irão dar melhor condição para nossos pedagogos e alunos. Na área da agricultura sou parceiro do homem do campo e com o apoio do deputado Cleiton Roque temos certeza, que vamos deixar nossa marca registrada como representantes que trabalham em benefício da nossa comunidade”.

“Nós somos muito gratos pela parceria do deputado Cleiton Roque e as várias ações desenvolvidas em favor do nosso município” afirmou o prefeito Eduardo Bertoletti.

O vice-líder do governo da Assembleia Legislativa agradeceu a presença da secretária adjunta da Agricultura, Mary Braganhol. “Sabemos o quanto a sua agenda é extensa, mas essa sua vinda aqui em Primavera, resultando nesse aumento de R$ 50 mil no PAA contribui muito com nossos produtores, classe trabalhadora que aquece a economia do nosso estado e merece nosso respeito todo nosso apoio” concluiu.

Representante da Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater), o secretário municipal de agricultura Altamiro Justino (Mirão) e os vereadores Zé Bedeu (PMDB) e Natan do Ônibus (SD), participaram da reunião que também tratou de assuntos relacionados ao Sistema de Parcerias (Sispar) e chamamento público.

ALE/RO – DECOM – Assessoria